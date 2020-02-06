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أخبار العالم

لمدة 7 أشهر.. فنلندا تعتزم منح الآباء الجدد إجازة مدفوعة الأجر

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:44 م
فنلدا تمنج الأباء
فنلدا تمنج الأباء الجدد إجازة 7 اشهر
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شيماء مصطفى
تعتزم فنلندا، منح الآباء الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أشهر، مثل التي تأخذها الأمهات من أجل رعاية أطفالهم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت الحكومة الفنلندية التي ترأسها سانا مارين، أنها تخطط لمنح الأمهات والآباء الجدد هذه الإجازة المدفوعة بالتبادل.

وستمنح الخطة أيضا الحق للنساء الحوامل في الحصول على شهر إجازة، قبل موعد الولادة المحدد.

وأكدت أن "هذا الإصلاح الجذري"، يهدف إلى تعزيز المساواة بين الآباء والأمهات، وزيادة معدلات المواليد بعد أن انخفض عددهم بنحو الخمس بين عامي 2010 و2018.

من جهتها، قالت وزيرة الصحة الفلندية، أينو كايسا بيكونين، إن هذه الخطة تعد "إصلاحًا جذريًا للأسرة، بهدف تعزيز علاقة الوالدين منذ البداية، وقد تساهم في التقليل من خطر الطلاق، لأنها ستضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الزوجين بالمساواة".
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