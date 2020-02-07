الصين: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 630 شخصا

قالت السلطات الصينية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 630 شخصا.

وأوضحت السلطات الصينية أنه تم تسجيل 69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي يوم الخميس.

وكانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث تم اكتشاف المرض لأول مرة في ديسمبر الماضي.

وبدأت الصين أمس الخميس التجارب السريرية لعقار جديد مضاد للفيروسات، سيشمل 750 مريضا في العديد من المستشفيات في مدينة ووهان.

و قالت منظمة الصحة العالمية إن من السابق لأوانه القول إن انتشار كورونا في الصين بلغ ذروته، لكنها أوضحت أن الأربعاء كان أول يوم يتراجع فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة في البلاد.



