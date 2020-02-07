ألمانيا.. محاكمة مقاتل سوري لانتمائه لتنظيم إرهابي

أعلنت المحكمة الإقليمية العليا الألمانية، أمس الخميس، أن مقاتلًا متطرفًا مشتبهًا به، سوف يمثل أمامها يوم 20 فبراير الجاري بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.

وحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فقد قالت المحكمة، ومقرها مدينة تسله، أن السوري متهم بالمشاركة في أعمال قتال في موطنه، في الفترة بين عامي 2013 و2014.

يشار إلى أن الرجل جاء إلى ألمانيا كلاجئ في عام 2015. وتم اعتقاله في مقاطعة شتاده في ولاية سكسونيا السفلى في يوليو من العام الماضي.

وهو معرض للحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعشرة أعوام حال إدانته، ولكن المحكمة الألمانية لم تكشف عن كيفية معرفة السلطات الألمانية بالأنشطة المشتبه بها للرجل.

وبحسب تحقيقات الادعاء العام، يشتبه بأن الرجل كان تابعًا لجماعة "لواء العزة بالله" المصنفة على أنها جماعة إرهابية، وجماعتها "كتيبة شهداء الأحواز".

وكان هدف هذه الوحدة القتالية هو إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، وكانت تتعاون أيضًا مع ما تسمى جبهة النصرة، وهي في الأساس فرع لتنظيم القاعدة الإرهابي.