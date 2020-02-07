AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بلوفر زيتى.. رانيا ملاح تتألق بإطلالة أنيقة تبرز جمال أنوثتها

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة السورية رانيا ملاح، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا ملاح بإطلالة شتوية جذابة وارتدت بلوفر زيتي وبنطلون جينز، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت  على ترك شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها ووضعت بعض اللمسات من الماكياج التى تتلاءم مع بشرتها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.
بلوفر زيتى.. رانيا ملاح تتألق بإطلالة أنيقة تبرز جمال أنوثتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رانيا ملاح تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

أفضل معلم لك هو آخر خطأ لك.. رانيا ملاح تتألق بالأبيض والأسود

شاهد رانيا ملاح في أحدث جلسة تصوير

رانيا ملاح تبهر متابعيها بـ إطلالة شتوية

رانيا ملاح تثير الجدل خلال احتفالها بـ الكريسماس.. شاهد

شاهد.. رانيا ملاح في المطبخ من أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

العربية: هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية بعد إطلاق دفاعات الجيش السوري النار عليها

رامي رضوان: قريبا افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج على مستوى العالم

هندي يكشف عن الأطعمة المضادة لفيروس كورونا.. فيديو

الدفاع الروسية: إسرائيل تتخذ الطائرات المدنية درعا لعملياتها العسكرية في سوريا

أمير مرتضى يقتحم ستوديو برنامج زملكاوي .. اعرف التفاصيل

رانيا يوسف: تربيتي في مدرسة راهبات خلتني مؤدبة زيادة عن اللزوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يخنق زوجته وابنتيه بوحشية.. في جريمة أبكت العدالة البريطانية

طبيب ندل يطالب بدفع حساب استشارات أصدقائه الطبية بعد وفاتهم

ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود مع زوجها .. شاهد