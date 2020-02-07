بلوفر زيتى.. رانيا ملاح تتألق بإطلالة أنيقة تبرز جمال أنوثتها

نشرت الفنانة السورية رانيا ملاح، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت رانيا ملاح بإطلالة شتوية جذابة وارتدت بلوفر زيتي وبنطلون جينز، ونالت الصور إعجاب متابعيها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها ووضعت بعض اللمسات من الماكياج التى تتلاءم مع بشرتها.





يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.



