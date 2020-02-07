AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الشتاء يكشر عن أنيابه..الأرصاد: أمطار ورياح بمختلف المحافظات.. والطقس شديد البرودة ليلا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:16 ص
الطقس
الطقس
Advertisements
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة، مائل للبرودة خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق وأمطار خفيفة على البعض الآخر، فيما تكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت من العام.

وتكون حالة الطقس المتوقعة على أنحاء الجمهورية المختلفة، كالتالي:

على القاهرة الكبرى، يكون الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح، ودرجة الحرارة تسجل 17 للعظمى و12 للصغرى.

وعلى الوجه البحري، يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار متوسطة ونشاط للرياح، ودرجة الحرارة تشجل 16 للعظمى و11 للصغرى.

وعلى السواحل الشمالية الغربية، يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتسجل درجات الحرارة 15 للعظمى و13 للصغرى.

وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتسجل درجة الحرارة 18 للعظمى و13 للصغرى.

وعلى جنوب سيناء والغردقة، يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتسجل درجات الحرارة 23 للعظمى و14 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد، يكون الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وغائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتسجل درجات الحرارة 18 للعظمى و11 للصغرى.

وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة، وتسجل درجات الحرارة 25 للعظمى و11 للصغرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رياح وأمطار غزيرة تصل لحد السيول.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أمطار غزيرة ورياح شديدة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس فى مصر من الخميس إلى السبت

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصل لحد الصقيع

استمرار الأمطار والرياح.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة

حالة الطقس لمدة أسبوع.. أمطار ورياح واستمرار موجة انخفاض درجات الحرارة

السقعة مستمرة.. الأرصاد تحذر: أمطار ورياح على أنحاء البلاد بداية من اليوم وحتى الاثنين والعظمى بالقاهرة 16 درجة

ترشيحاتنا

طاردته الشرطة بعد الإعلان عن المرض..الصين تحقق في وفاة مكتشف كورونا

رغم استفزازات قوات الاحتلال.. آلاف الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم

دعاء لجلب الرزق بسرعة.. تعرف على أدعية وأذكار ينصح بها العلماء

هل تقبل صلاة من تكلم والإمام يخطب الجمعة

انتقادات لأكاديمية الأوسكار واتهامات بالعنصرية قبل حفل توزيع جوائزها الـ92

لن تصدق الفرق بعد 117 عاما.. صورة تجمع باب زويلة في زمنين مختلفين

AdvertisementS

ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود مع زوجها .. شاهد

لبنانية تسمم زوجها وتصوره وهو يحتضر بمساعدة عشيقها .. فيديو

انخفاض 5 درجات مئوية ونشاط مكثف للرياح.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. فيديو

انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب التكميلية للمصريين بالخارج

العربية: هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية بعد إطلاق دفاعات الجيش السوري النار عليها

أخبار الرياضة ليلا .. أول قرار للأهلي عقب الفوز على بيراميدز .. احتراف مصطفى محمد.. تركي آل الشيخ يحضر القمة

شاهد لحظة دهس ساعي سيارات مغربي وتطاير جثته في الهواء

عرض خيالي .. الزمالك يحسم القرار في احتراف مصطفى محمد

أمير مرتضى يقتحم ستوديو برنامج زملكاوي .. اعرف التفاصيل

انتبه.. عادة شتوية تعرضك للإصابة بالعصب السابع

الشتاء يكشر عن أنيابه..الأرصاد: أمطار ورياح بمختلف المحافظات.. والطقس شديد البرودة ليلا

نشرة الفن: ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود مع زوجها .. وإليسا تجري عملية تجميل لإصلاح اعوجاج شفتيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. رانيا يوسف تتألق بنفس إطلالة رضوى الشربيني.. صور

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

رجل يخنق زوجته وابنتيه بوحشية.. في جريمة أبكت العدالة البريطانية