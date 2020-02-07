ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين والأسلحة النارية بمركز الخانكة، وتم إحالة المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة مفادها قيام كل من محمد ص ص، عاطل وأحمد ع م وشهرته " أبو شمس"، عاطل ومحمد م ص " عاطل بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم " سلاح ناري بندقية اليـة عـيار بخزينتها 10 طلقة من ذات العيار - سلاح ناري بندقية خرطوش ماركة شوت جن - سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم وعدد 8 طلقه من ذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 200 جرام - مبلغ 1500 جنية وعدد 3 هاتف محمول ).

بمواجهة المتهمين أقروا بمضمون ما أسفر عنه الضبط والتحريات وحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم.