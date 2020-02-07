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تعليم

فوز 10 مشاريع من إدارة الموهوبين بتعليم سوهاج في معرض ISEF

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:01 م
اصحاب المشروعات الفائزة
اصحاب المشروعات الفائزة
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ياسمين بدوي

حققت إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، نجاحا منقطع النظير في معرض العلوم والهندسة (ISEF) المحلي، حيث فاز (10) مشاريع من ادارة الموهوبين وتصعيدهم للمشاركة في معرض العلوم والهندسة  (ISEF) على مستوى الجمهورية.


وفيما يخص الـ  10 مشاريع الفائزة، فكان لقسم الموهوبين والتعلم الذكى بطهطا نصيب الاسد، حيث فازت بـ 7 مراكز بينما نجح قسم الموهوبين باخميم بالفوز بال 3 مراكز الاخرى.


ومن جانبها أهدت مرفت درويش "مدير ادارة الموهوبين والتعلم الذكى بسوهاج" هذا التفوق والنجاح العلمى لموهوبى سوهاج  وللدكتورة هاله خفاجى "رئيس الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة"، وذلك لدعمها ومجهوداتها المستمرة لصالح الطلاب ، كما اثنت درويش على دعم ورعاية الدكتور عمرو شلتوت "وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج".


وقالت انه عام بعد عام تزيد إنجازات الموهوبين في مجال البحث العلمي والابتكار والإبداع وهذا ليس من فراغ بل ناتج عن دراسه وثقة من الطلاب وجهد من القائمين على توجيهم ودعمهم النفسى ، مضيفة : " هذه النجاحات خير رد على من يروجون بان الموهوبين يقتصر نشاطهم ودورهم على مجال معين ونوع معين من الموهبه ". 


واوضحت بان مشاريع ادارة الموهوبين العلمية الفائزة تتميز بانه شارك بها مدارس التعليم الخاص وكذلك التعليم العام وايضا مدارس التربية الخاصة ،اضافة إلى أن هذا التقدم والنجاح العلمى لادارة الموهوبين لم ياتى من فراغ بل انه نتاج عمل ادارة وليدة حفرت في الصخر وراهنت على العمل وحدة لا على الكلام او الشعارات ، مما جعلها تنتشر في جميع المدارس البعيدة والقريبه وتكتسب ثقة هذه المدارس وابنائنا الطلاب .


الجدير بالذكر ان ادارة الموهوبين بسوهاج كانت قد شاركت بعدد 20 مشروع لـ 25 طالب خلال المعرض المحلي ، والذي افتتح بمركز التطوير التكنولوجى بسوهاج ، تحت رعاية د.عمرو شلتوت "وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج" ، والدكتور ماهر عبدالخالق "مدير الشئون التنفيذية بالمديرية" ،و اميل عوض "مدير مركز التطوير التكنولوجى" ، و عادل حسن "منسق المشروع".

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