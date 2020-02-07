تدريبات إضافية لـ زيزو عقب مران الزمالك

وأدي زيزو تدريبات الركض لمدة عشر دقائق وذلك بناء على تعليمات الجهاز الفني لمعالجة الإرهاق.

وعقب ذلك توجه زيزو لـ جيمانيزيوم النادي حيث استكمل التدريبات هناك.

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي والمقرر لها الأحد القادم بالجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك ضغطا رهيبا فى المباريات القوية على المستويين المحلي والإفريقي، بعد إعلان قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمس بمواجهته الترجى الرياضى التونسى.





ويلتقى الزمالك يوم 9 فبراير مع الإسماعيلى فى الجولة الـ 17 للدورى ثم يسافر إلى الدوحة 11 نوفمبر لمواجهة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الإفريقي بقطر.





ويسافر الزمالك من الدوحة إلى الإمارات العربية المتحدة لنظيره الأهلي على لقب كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير ويعود لمقابلة الأهلى مرة أخرى فى الدوري 24 فبرابر فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة، وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات، ثم يلتقى الترجى فى ذهاب دور الثمانية بالقاهرة 29 فبراير وبيراميدز فى الدوري 2 مارس والترجى فى لقاء الإياب 6 مارس المقبل بتونس.