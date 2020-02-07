طائرات سو 34 تجوب سماء روسيا فى ظروف جوية صعبة.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل تحليق طائرات "سو-34" بسماء موسكو ليل نهار.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدريبات أطقم طيارين "سو-34" على التحليق بظروف جوية صعبة.

و شهدت منطقة إيربيتسك في مقاطعة سفيردلوفسك بمنطقة الأورال وسط روسيا، ظروف مناخية صعبة وسقوط نيزك تمكن المصور إيليا يانكوفسكي من رصده بفيديو.





وفي اللقطات، يمكن مشاهدة شهاب ناري يتحرك بسرعة عالية جدًا في السماء، تاركًا وميضًا ساطعًا.





وشهدت بعض المقاطعات مثل سفيردلوفسك وتيومين وأومسك وتشيليابينسك وكورجان وسط وجنوبي روسي سقوط النيزك.