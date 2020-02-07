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محافظات

زراعة الفيوم: مستمرون في الدعم العلمي لمزارعي القمح

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن محافظة الفيوم تقوم حاليا بتطبيق تجربة القضاء على الحشائش التى تنبت أثناء زراعة محصول القمح وتؤدى الى ضعف الإنتاجية، من خلال رش المساحات التى تنبت بها الحشائش. 

وأضاف ربيع أن لجنة من المعمل المركزي للحشائش والإدارة المركزية للمكافحة وإدارة المكافحة وإدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية والإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق تقوم حاليا بمتابعة رش الحشائش بالقمح والوقوف علي اهم المشاكل التي تقابل رش حشائش القمح لمزارعي الفيوم .

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عبده عبيد  من الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة  والدكتور حسنين المعمل المركزي للحشائش ، ومجموعة من

المهندسين الزراعيين بالإدارة المركزية للمكافحة .


وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بضرورة الإلتزام التام بخطة المكافحة الخاصة بمقاومة الحشائش فى المحاصيل الحقلية وخاصة محصول القمح للوصول بالإنتاجية للحد الأقصى، حيث يعتبر محصول القمح المصدر الرئيسى لإنتاج رغيف الخبز ويعتبر الإكتفاء الذاتى من القمح أهم الأهداف الاستراتيجية التى تسعى لها الحكومة المصرية لتأمين الغذاء لجموع الشعب

زراعة الفيوم: مستمرون في الدعم العلمي لمزارعي القمح
زراعة الفيوم: مستمرون في الدعم العلمي لمزارعي القمح
زراعة الفيوم: مستمرون في الدعم العلمي لمزارعي القمح
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