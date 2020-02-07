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رياضة

ليفربول يعلن مكافأة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:35 م
محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول
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محمد السعيد
قرر مجلس إداراة نادي ليفربول، منح لاعبيه مكافأة إضافية، حال التتويج بلقب الدوري الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتاج ليفربول  لتحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 91، ويضمن بذلك التتويج بلقب البريمرليج، قبل ملاقاة مانشستر سيتي في قمة الجولة رقم 32 من البطولة.

وذكرت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية أن إدارة ليفربول حددت مبلغ 4 مليون جنيه إسترليني كـ مكافأة للاعبين، حال الفوز لاعب البريمرليج.

وأضافت الصحيفة، أن المكافأة يحصل عليها كل لاعب شارك بشكل أساسي مع الفريق هذا الموسم.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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