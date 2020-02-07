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محافظات

الكشف على 1435 مواطنا بفزارة ببا ضمن قوافل وزارة الصحة في بني سويف

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية،حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة  في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

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وكشف التقرير،الذي يعرض على المحافظ في هذا الشأن،أنه تم"على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين"تنفيذ قافلة طبية بقرية فزارة مركزببا،مكونة من 11عيادة 9 تخصصات،حيث تم الكشف على 1435 مواطن،معمل دم 99،معمل طفيليات 46 ،حالات الأشعة 15، موجات فوق صوتية 38، وعدد 16نفقة دولة،وتحويل عدد 18 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ، بينما تم عمل كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 125 مواطن.

كما تضمنت فعاليات القافلة  تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لعدد 148 سيدة شملت موضوعات( فيروس كورونا ،الأمراض المعدية ،الالتهاب الكبدي الفيروسي،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض الغير معدية (الضغط ،السكر ،السمنة)،أورام الصدر، تنظيم الأسرة ،النظافة الشخصية ونظافة المنزل ، التغذية السليمة للحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

جدير بالذكر أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من وزارة الصحة  وينفذها  فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق،وبقيادة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من :الدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،و طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل ،  أحمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة .

الكشف على 1435 مواطنا بفزارة ببا ضمن قوافل وزارة الصحة في بني سويف
الكشف على 1435 مواطنا بفزارة ببا ضمن قوافل وزارة الصحة في بني سويف
الكشف على 1435 مواطنا بفزارة ببا ضمن قوافل وزارة الصحة في بني سويف
الكشف على 1435 مواطنا بفزارة ببا ضمن قوافل وزارة الصحة في بني سويف
الكشف على 1435 مواطنا بفزارة ببا ضمن قوافل وزارة الصحة في بني سويف
الكشف على 1435 مواطنا بفزارة ببا ضمن قوافل وزارة الصحة في بني سويف
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