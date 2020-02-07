شريف عثمان: ذهبية كأس العالم أولى خطوات الاستعداد لأولمبياد طوكيو

أعرب البطل البارالمبي شريف عثمان عن سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم بنيجيريا، والتي حققها ظهر أمس الخميس بعدما رفع ثقل قدره ١٩٧ كجم.

وقال عثمان بعد الفوز: إن تحقيق الميدالية الذهبية هو أولى خطوات الإعداد الجيد لأولمبياد طوكيو صيف هذا العام وأهدى هذا الفوز لكل من ساندني وتعتبر هذه الميدالية هى الأولى لعثمان عقب توقيعه عقدا للرعاية مع بنك القاهرة.





وأشار شريف عثمان إلى أنه يسعى لتقديم الأفضل ومواصلة كسر الأرقام القياسية العالمية والبارالمبية ،وأنه سعيد بالدعم الذي يحظى به من عناصر المنظومة الرياضية في مصر المتمثلة، في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعمه الكبير والمتواصل لكل أبطال مصر وتوجه بالشكر للدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية ومسؤولو بنك القاهرة الراعى الرسمى له على دعمه المستمر ولشركة روابط الرياضية المسوق والوكيل الحصري له.