AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب مصر يواجه المغرب الليلة فى نهائى أمم أفريقيا لـ الصالات

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:09 م
مصر والمغرب
مصر والمغرب
Advertisements
يسرى غازى
يخوض فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام نظيره منتخب المغرب فى نهائى بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في مدينة العيون المغربية والمؤهلة لمونديال ليتوانيا.

وتأهل منتخب فراعنة الصالات إلى نهائى بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا فى المغرب وذلك بعد التغلب على منتخب ليبيا بنتيجة 5-3 وموزمبيق 3-2 وأمام غينيا بنتيجة 9-0 وأنجولا.

وضمت بعثة فراعنة الصالات، كلا من: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.

وتأهل منتخب فراعنة الصالات بقيادة هشام صالح الى نهائيات كأس العالم المقرر إقامته فى ليتوانيا العام الجارى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائمة منتخب مصر لـ الصالات استعدادا لـ أمم إفريقيا بالمغرب

منتخب مصر بـ الزي التقليدي أمام غينيا فى أمم إفريقيا بالمغرب

منتخب مصر لكرة الصالات يكتسح غينيا 9-0 فى افتتاح أمم إفريقيا بالمغرب

أول تعليق من اتحاد الكرة على اكتساح منتخب الصالات غينيا 9-0

منتخب مصر لـ الصالات يواجه أنجولا في ثاني جولات أمم أفريقيا

منتخب مصر يهزم أنجولا 3-0 في أمم إفريقيا لكرة الصالات بـ المغرب.. صور

ترشيحاتنا

ليفربول يعلن مكافأة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

السنغالي بادجي يغيب عن مران الأهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

انتهاكات وسرقات واعتقالات.. إفلاس جماعى لـ أردوغان وحكومته

انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب التكميلية للمصريين بالخارج

مدرب فرنسي ينافس حسن شحاتة على قيادة النجم التونسي فنيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد آخر تخفيض.. أسعار سيتروين ds من الوكيل..صور

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

هناكل إيه النهاردة.. فخدة ضاني في الفرن وطاجن عكاوي وبامية ويكا.. والحلو: كوكوتيلي