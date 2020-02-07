منتخب مصر يواجه المغرب الليلة فى نهائى أمم أفريقيا لـ الصالات

يخوض فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام نظيره منتخب المغرب فى نهائى بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في مدينة العيون المغربية والمؤهلة لمونديال ليتوانيا.

يخوض فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام نظيره منتخب المغرب فى نهائى بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في مدينة العيون المغربية والمؤهلة لمونديال ليتوانيا.

وتأهل منتخب فراعنة الصالات إلى نهائى بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا فى المغرب وذلك بعد التغلب على منتخب ليبيا بنتيجة 5-3 وموزمبيق 3-2 وأمام غينيا بنتيجة 9-0 وأنجولا.

وتأهل منتخب فراعنة الصالات إلى نهائى بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا فى المغرب وذلك بعد التغلب على منتخب ليبيا بنتيجة 5-3 وموزمبيق 3-2 وأمام غينيا بنتيجة 9-0 وأنجولا.

وضمت بعثة فراعنة الصالات، كلا من: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.



