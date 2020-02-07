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فن

بـ ماكياج جذاب.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:35 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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محمد بدران
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


ظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة وارتدت بلوفر انيقا باللون الأبيض، ميز إطلالتها وجمالها الطبيعي، وأكملت ميرنا إطلالتها بتسريحة شعر انسيابية.


أما من الناحية الجمالية، وضعت ميرنا بعض اللمسات من الماكياج الجذاب، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات.


يذكر أن أحدث أعمال "نور الدين" مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.


وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.


مسلسل هوجان، بطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.


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بـ ماكياج جذاب.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها
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