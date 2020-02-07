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منوعات

في حادث مثير .. مصرع مهندس أسفل عجلات طائرة أثناء الإقلاع

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تسببت طائرة من طراز بوينج 737 خارجة عن السير، في سحق مهندس بالمطار حتى الموت، بعد أن تم فرمه أسفل عجلاتها حين كانت تقلع بالركاب بأحد المطارات في مدينة بانكوك.


وكان يتم سحب طائرة التابعة لشركة نوك إير إلى أحد البوابات في مطار دون موينج الدولي في العاصمة التايلاندية في الساعة الثامنة صباحًا عندما كشفت كاميرات المراقبة لحظة سحق المهندس تحت عجلات الطائرة أثناء قيادته إحدى شاحنات السحب أسفلها.


وبحسب صحيفة " ديلي ميل" وقع الحادث المرور حين توقفت شاحنة المهندس بجانب الطائرة، في حين كانت تسير إلى الأمام قبل أن تقلع بعنف إلى اليسار، لتقوم بسحق السيارة الصغيرة التي كان يقودها المهندس المتوفي.


تم نقل المهندس الذي يدعى  تانيسورن أونشا - آم، إلى المستشفى ، لكنه توفي فيما بعد متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في الحادث.


وأصيب ميكانيكي آخر كان على متن الشاحنة السحب بجروح في التصادم.


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