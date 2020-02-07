مع أكثر شخصية احترافية.. حازم إمام بصحبة أحمد حسام ميدو

نشر حازم إمام لاعب الزمالك السابق، صورة مع أحمد حسام ميدو المدير الفنى للمقاصة السابق من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق حازم إمام على الصورة قائلا: "مع أكثر شخصية احترافية" نالت اعجاب متابعيه.





يُذكر أن حازم إمام لاعب الزمالك السابق أعلن استقالته من الاتحاد المصرى لكرة القدم بعد خسارة المنتخب الوطنى أمام منتخب جنوب إفريقيا في بطولة أمم أفريقيا.





كان الإعلامي سيف زاهر، قد أعلن مؤخرًا عن اتجاه حازم إمام لاعب الزمالك السابق، للتدريب، والعمل مديرًا فنيًا خلال الفترة المقبلة.



