الليلة .. شوقي غريب وأحمد رفعت ضيفا نمبر وان

يحل صانع الانجازات شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار مساء اليوم السبت.





وذلك للحديث حول عدد من القضايا الهامة واستعدادات المنتخب الأولمبي لطوكيو 2020 بالإضافة إلى الحديث حول تفاصيل التكريم الرئاسي بعد الفوز ببطولة إفريقيا والكشف عن اللاعبين الكبار المقرر انضمامهم لمنتخبنا في الأولمبياد واسرار يكشف عنها لأول مرة تخص مشواره التدريبي الحافل بالإنجازات الكبيرة.





كما يستضيف برنامج نمبر وان النجم أحمد رفعت، مهاجم الزمالك المعار للاتحاد السكندري للحديث عن اسباب تألقه مع زعيم الثغر ، حقيقه اقترابه من الانضمام للمنتخب الوطني، كواليس انتقاله للنادي السكندري وأسباب الرحيل عن ميت عقبة وغيرها من الملفات الهامة الخاصة بصانع الألعاب المتألق.



