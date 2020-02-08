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رياضة

الليلة .. شوقي غريب وأحمد رفعت ضيفا نمبر وان

السبت 08/فبراير/2020 - 06:42 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يحل صانع الانجازات شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار مساء اليوم السبت.

وذلك للحديث حول عدد من القضايا الهامة واستعدادات المنتخب الأولمبي لطوكيو 2020 بالإضافة إلى الحديث حول تفاصيل التكريم الرئاسي بعد الفوز ببطولة إفريقيا والكشف عن اللاعبين الكبار المقرر انضمامهم لمنتخبنا في الأولمبياد واسرار يكشف عنها لأول مرة تخص مشواره التدريبي الحافل بالإنجازات الكبيرة.

كما يستضيف برنامج نمبر وان النجم أحمد رفعت، مهاجم الزمالك المعار للاتحاد السكندري للحديث عن اسباب تألقه مع زعيم الثغر ، حقيقه اقترابه من الانضمام للمنتخب الوطني، كواليس انتقاله للنادي السكندري وأسباب الرحيل عن ميت عقبة وغيرها من الملفات الهامة الخاصة بصانع الألعاب المتألق.

برنامج نمبر وان تقديم الإعلامي عمر ربيع ياسين، ويذاع على قناة النهار في الحادية عشر مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، من السبت للأربعاء من كل أسبوع ، ويترأس تحرير البرنامج الناقد الرياضي محمد عراقي، ويضم فريق الإعداد كلا من هاني عبد الصبور ، وأحمد عبد العال، ، وكريم فضل، وأحمد خالد.
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