الأرصاد: أمطار خفيفة على البلاد غدا ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. والصغرى بالقاهرة 8

تشهد الأحوال الجوية، غدا الأحد، استمرار سقوط الأمطار على عدة مناطق متفرقة بالبلاد، يصاحب ذلك نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، يكون من شأنها زيادة الإحساس ببرودة الطقس.





ومن المتوقع، أن تكون حالة الطقس، المتوقعة غدا الأحد، على مناطق البلاد، كالتالي:





القاهرة الكبرى: بارد نهارا شديد البرودة لبلاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ودرجات الحرارة تسجل 16 للعظمى و8 للصغرى.





الوجه البحري: بارد نهارا شديد البرودة لبلاد، شبورة صباحا، سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ودرجات الحرارة تسجل 15 للعظمى و10 للصغرى.





السواحل الشمالية الغربية: بارد نهارا شديد البرودة لبلاد، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ودرجات الحرارة تسجل 15 للعظمى و11 للصغرى.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: بارد نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحري، ودرجات الحرارة تسجل 15 للعظمى و10 للصغرى.





جنوب سيناء والغردقة: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ودرجات الحرارة تسجل 20 للعظمى و13 للصغرى.





شمال الصعيد: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا والرياح نشطة مثيرة للأتربة، درجات الحرارة تسجل 18 للعظمى و8 للصغرى.





جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ودرجات الحرارة تسجل 21 للعظمى و11 للصغرى.