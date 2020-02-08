وزير السياحة: تيسير رحلات بين شرم الشيخ والأقصر

أعلن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أنه ابتداءً من يوم 29 فبراير الجاري سوف يتم تيسير رحلات بين شرم الشيخ ومدينة الأقصر وذلك لعدم وجود ربط كافي بينهما وبين البحر الأحمر أيضا.





كان ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بأحد الفنادق الشهيرة بالأقصر مع قيادات بالقطاع السياحي والغرف السياحية.





وأوضح الوزير خلال اجتماعه مجهودات الوزارة فى الفترة الماضية ومن أبرزها تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية، وهى لجنة دائمة لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية، وهى تعد أول لجنة وزارية اقتصادية.





وبحث الوزير مستقبل السياحة ونتائج الموسم السياحي الشتوي الحالي، وسبل دعم حركة السياحة في ظل الاكتشافات الأثرية التاريخية الجديدة حول مصر.