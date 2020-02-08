خبر صادم.. وسيلة جديدة قد تنقل عدوى كورونا

نشرت فضائية يورونيوز فيديو لانتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية وأصاب الآلاف من المواطنين وتسبب في وفاة مئات آخرين.
وأوضحت يورونيوز أن الإسهال قد يكون طريقا لانتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد نشر دراسة تشير إلى أن المصابين بالمرض يعانون من اضطرابات بالجهاز الهضمي.
وأشارت يورونيوز الي ان العدوى تنتقل بشكل رئيسي عبر الهواء من خلال الرذاذ التنفسي للشخص المصاب حيث قال باحثون درسوا الحالات الأولى، أنهم ركزوا في البداية على العوارض التنفسية وقد يكونوا أهملوا تلك المرتبطة بالجهاز الهضمي.
وأكدت يورونيوز على أن أول أميركي شُخِّصت إصابته بالمرض كان يعاني من إسهال ليومين واكتشف الفيروس لاحقًا في برازه.
وقالت يورونيوز أنه بناء على الأبحاث يمكن أن تنتقل عدوى فيروس كورونا الجديد عبر البراز، لكن لا نعرف بعد كم من الوقت يعيش هذا الفيروس خارج الجسم ودرجات الحرارة التي تؤثر به.