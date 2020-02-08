AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبر صادم.. وسيلة جديدة قد تنقل عدوى كورونا

السبت 08/فبراير/2020 - 02:10 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي
نشرت فضائية يورونيوز فيديو لانتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية وأصاب الآلاف من المواطنين وتسبب في وفاة مئات آخرين.
وأوضحت يورونيوز أن الإسهال قد يكون طريقا لانتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد نشر دراسة تشير إلى أن المصابين بالمرض يعانون من اضطرابات بالجهاز الهضمي.

وأشارت يورونيوز الي ان العدوى تنتقل بشكل رئيسي عبر الهواء من خلال الرذاذ التنفسي للشخص المصاب حيث قال باحثون درسوا الحالات الأولى، أنهم ركزوا في البداية على العوارض التنفسية وقد يكونوا أهملوا تلك المرتبطة بالجهاز الهضمي.

وأكدت يورونيوز على أن أول أميركي شُخِّصت إصابته بالمرض كان يعاني من إسهال ليومين واكتشف الفيروس لاحقًا في برازه.

وقالت يورونيوز أنه بناء على الأبحاث يمكن أن تنتقل عدوى فيروس كورونا الجديد عبر البراز، لكن لا نعرف بعد كم من الوقت يعيش هذا الفيروس خارج الجسم ودرجات الحرارة التي تؤثر به.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د.هلالي عبد الرحمن يكتب: بارفو الكلاب

ممنوع الخروج.. الصين تحتجز سكان مناطق انتشار فيروس كورونا 14 يوما

وزير الصحة السعودي يكشف حقيقة وجود إصابات بـ كورونا في المملكة

عميد معهد القلب السابق يكشف أسرارا جديدة عن الفيروس الغامض كورونا

سعوديون يروون تفاصيل لحظات الرعب في مدينة الأشباح.. شهادات حية من بؤرة فيروس كورونا.. واجراءات احترازية مشددة داخل المملكة

السعودية: لم نسجل أي حالة إصابة بـ فيروس كورونا الجديد

ترشيحاتنا

رزق بـ كيان.. هل تحصل ابنة محمد صلاح الجديدة على الجنسية الإنجليزية؟

حسين الشحات يغادر مران الأهلي

رضا عبدالعال: فايلر «بدأ يخرف».. وكهربا السبب في مواجهة صن داونز ..فيديو

أخبار الرياضة ليلا ..التحقيق مع مذيع الزمالك بسبب الأهلي.. تحديد حكام السوبر.. موعد عودة بادجي للقاهرة

فيروس كورونا يظهر في دولة جديدة

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

AdvertisementS

قبل إعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يعترف: أكلوني وشربوني وغدرت بيهم .. الحلقة الثانية من الاعترافات

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

فيديو مرعب يثير الجدل من شوارع ووهان بعد تفشي كورونا بالمدينة

تقلب موازين اللعبة.. دراسة تفجر مفاجأة عن فيروس كورونا.. فيديو

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

رزق بـ كيان.. هل تحصل ابنة محمد صلاح الجديدة على الجنسية الإنجليزية؟

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

بلاغ لحبس محمد رمضان بسبب أغنية «بم بم»

كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر الجميلة.. تعالوا زورونا..عمرها أكثر من 500 عام.. شجرة دشنا المباركة يقصدها الأهالي للتداوي من الأمراض.. فيديو صور

تحول لـ خرابة.. سوق الجملة بطور سيناء مأوى للكلاب الضالة ومرعى للأغنام

بإطلالة جذابة.. زوجة يوسف الشريف تتألق في أحدث جلسة تصوير