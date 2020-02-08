خبر صادم.. وسيلة جديدة قد تنقل عدوى كورونا

نشرت فضائية يورونيوز فيديو لانتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية وأصاب الآلاف من المواطنين وتسبب في وفاة مئات آخرين.

وأوضحت يورونيوز أن الإسهال قد يكون طريقا لانتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد نشر دراسة تشير إلى أن المصابين بالمرض يعانون من اضطرابات بالجهاز الهضمي.



