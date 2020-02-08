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منوعات

بهذه المادة الرخيصة.. باحثة مصرية توضح طريقة للتخلص من النمل الأبيض في دقائق

السبت 08/فبراير/2020 - 02:24 م
الباحثة المصرية ندى
الباحثة المصرية ندى عبدالعزيز
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أماني إبراهيم
ارتبط اسم الباحثة المصرية ندى عبدالعزيز، التي تستكمل دراساتها في اليابان، بكل ما يخص النمل الأبيض وطرق القضاء عليه، خاصة بعد توصلها إلى مادة طبيعية تمت صناعتها من بكتريا للقضاء على النمل الأبيض الذي يهدد الآثار والمواد الخشبية بأكلها وتحويلها إلى رماد.

وتلقت ندى عشرات الأسئلة من مصر وخارج مصر عن طريقة فعالة للقضاء على النمل الأبيض في المنازل أو أماكن العمل، وأعلنت ندى عن طريقة فعالة، طبيعية، ورخيصة للتخلص من النمل الأبيض بشكل طبيعي.

وقالت ندى إن استخدام الجاز لقتل النمل الأبيض يعد غير فعال، موضحة أن الطريقة الصحيحة للقضاء عليه هي استخدام زيت القطران وهو من مشتقات البترول، ويتم تخفيفه بالماء بنسبة 1:1، ويمكن شراء زيت القطران من أي شركة كيماويات، ويتم خلطه ووضعه في جهاز ونثر نقاط منه نهارا في الأماكن التي ينتشر فيها نمل أبيض.

وأوضحت ندى أن استخدام الجاز أو أي مادة أخرى تعد غير مؤثرة على النمل الأبيض.

يشار إلى أن النمل الأبيض ينتشر في مدينة القصر الإسلامية ويهددها بنهاية قد تنهي الأثر العريق من العصر المملوكي في مصر، خاصة بعد مقاومة النمل الأبيض للمواد الكيميائية التي يتم استخدامها للقضاء عليه، هذا ما دفع الباحثة المصرية للتوصل إلى مادة طبيعية تقضي على النمل الأبيض دون استخدام مواد كيميائية أو إلحاق الضرر بالبيئة بعد دراسة استمرت لعدة سنوات في اليابان.
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