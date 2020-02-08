نادية رياض تكتب: سلم أمرك لله‎

وازداد خوفك جواك واشتد الامر معاك

صلي صلي علي رسولك سلم آمرك لله

ماهو كتر صلاتك ليه هتكون دايما في حماه

لو مر عليك اليوم مش قادر تخلص ابدا ابدا من اي هموم وتقفل الباب قدامك ومحدش زعلان علشانك .صلي صلي على رسولك سلم آمرك لله ماهو كتير صلاتك ليه هتكون دايما في حماه

لو جاب الدنيا في ايده وسخرلك كل عبيدة اوعي تصدق ملاعيبه ملعون من خلق الله

افتكر ان انت ضعيف بتخاف لو تلمح طيف

آمن نفسك بسلاح يما غيرك حارب بيه تسعد تفرح ترتاح وتشوف النصر مليه

صلي صلي علي رسولك سلم آمرك لله ماهو كتر صلاتك ليه هتكون دايما في حماه

هتشوف ما الدنيا كتير وهتتعب مالتفكير

من كتير قسوة الناس ما يحنو يوم لفقير

لو ماشي مره معدي بتفكر حتى تهدي صدقني دي كل حياتك هتمر في غمضه عين ياما ناس قبليك انهارت من كتر ماهيه احتارت لو رجعت تاني اختارت متعيش فيها و لا يوم. صلي صلي علي رسولك سلم آمرك لله ماهو كتر صلاتك ليه هتكون دايما في حماه

لو ضاقت مرة عليك واتخنقت من حواليك