AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كيفية إخراج الزكاة على الودائع البنكية؟.. الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:04 ص
إخراج الزكاة على
إخراج الزكاة على الودائع البنكية
Advertisements
أمل فوزي
كيفية إخراج الزكاة على الودائع البنكية ؟ .. إنه من المعلوم أنّ الزّكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وفرض فرضه الله على المسلمين عند توافر شروطها، ومن شروط وجوب الزّكاة بلوغ المال النّصاب، والنّصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزّكاة في أقلَّ منه، وهو يختلف بحسب نوع المال؛ فنصاب الزّكاة في الذّهب "85" جرامًا من الذّهب عيار"21" أو ما يعادله من الأموال السائبة، وفي الفضة "595" جرامًا.

وتجب الزكاة على المسلم إذا بلغ المال النّصاب وتحققت شروط الزّكاة الأخرى فيه، فيجب إخراج 2.5% من المال، وهناك ثمانية أشخاص يستحقون الزكاة، ورد ذكرهم في القرآن الكريم باعتبارهم مصارفها

المستحقون للزكاة ورد ذكرهم في قول الله عز وجل في كتابه العزيز: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (الآية 60 من سورة التوبة).

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاة المال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.

وتابع: أما إذا كان المال في وديعة بنكية كتجارة واستثمار، فيتم إخراج الزكاة كالتجارة تمامًا أي 2.5 % من إجمالي المال (الأصل مضافًا إليه الأرباح)، وفي حال كان مال الوديعة البنكية يتم التعيش منه، فيتم إخراج نسبة 10 % على الأرباح والفوائد، ولا يتم المساس بأصل المال المودع في البنك في شهادة استثمار أو وديعة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات| دار الإفتاء تجيب

هل تجب الزكاة على الوديعة البنكية؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للموكل بإخراج الزكاة أن يعطي جزءا منها لأقربائه الفقراء

ما حكم تأخير إخراج الزكاة عن موعدها.. أمين الفتوى يجيب

زكاة المال على الوديعة البنكية| دار الإفتاء توضح كيفية حسابها.. فيديو

هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص لديه سيارة ولكن دخله لا يكفيه | أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. واضطراب حركة الملاحة

مدرب أسوان: الظروف العائلية لـ الصباحي دفعتني للموافقة على رحيله.. فيديو

سقوط أمطار على بعض المناطق في القاهرة والجيزة

صحة الكبد وتنظيم سكر الدم .. ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

ارتفاع درجة حرارته.. أول ظهور لـ مصري محتجز في الصين.. فيديو

AdvertisementS

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

بعد موجة عدم الاستقرار .. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. فيديو

الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. واضطراب حركة الملاحة

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب الصباح .. 3 حيل لتجنب أضرار القهوة

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته