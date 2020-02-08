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وزارة التضامن تستعد للإعلان عن مبادرات جديدة قريبا .. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 08:31 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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عبد الخالق صلاح
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لديها مبادرات جديدة سوف يتم الإعلان عنها قريبا، مشيرة إلى أن الوزارة لديها ايضا رؤية لاستكمال الإنجازات السابقة مع الإعتماد على افكار جديدة. 

وأوضحت القباج خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية «لبني عسل»؛  أن التحول الرقمي وميكنة الخدمات أولوية الوزارة في الوقت الحالي، مؤكدا أن أهم ما يميز الحكومة الحالية التعاون بين الوزارات لصالح الوطن والمواطن. 

ونوهت القباج، أن الجولات الميدانية التي تقوم بها تعكس مدى اهتمام الوزارة بالتواصل المباشر مع المواطنين. 

وتحدث القباج عن علاقتها بالدكتورة غادة والى؛ منوهة أنها تعلمت الكثير من الوزيرة السابقة غادة والي خلال توليها الوزارة؛ مقدمة الشكر له  على كل ما بذلته في الفترة الماضية . 

وأوضحت القباج؛  أنهما رفقاء درب، وجمعها هدف البناء، و كانا يدركان أن طبيعة عمل الوزارة ليست سهلة؛ وكونا سويا فريق عمل قوي بالوزارة . 

وأشارت القباج الى، أنهما شكلوا  "دويتو" عمل سويا، و تعلمت من الدكتور غادة الكثير وكانت خير داعم ، معربة عن تقديرها لزملائها بالوزارة، ودعمها لها.

وتابعت القباج انها تسعى لتحقيق إنجازات جديدة بالتعاون مع فريق عمل الوزارة،  وسنعمل على استكمال العمل السابق، وفتح ملفات جديدة" .
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