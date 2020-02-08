72 منطقة ساخنة.. وزيرة الصحة: نعد استراتيجية جديدة للحد من الزيادة السكانية.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة نعد ورقة عمل لوضع استراتيجية جديدة للحد من الزيادة السكانية.





وأضافت هالة زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نقدم المقترح الجديد للحد من الزيادة السكانية لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وسيكون هناك طريقة مختلفة في التعاطي مع الحد من الزيادة السكانية وتعظيم الموارد البشرية".





وتابعت هالة زايد:" لدينا 72 منطقة ساخنة بها زيادة سكانية كثيفة ونعمل على قاعدة بيانات للسيدات ونستهدف توعيتهم بشكل شخصي".





وأكملت هالة زايد:" نعمل على ربط المشروعات متناهية الصغر للسيدات وتوفير فرص عمل للسيدات للحد من الزيادة السكانية، وهناك طريقة جديدة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية و مستهدفات لاستغلال الموادر".