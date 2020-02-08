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توك شو

ابن مسنة عزبة الهجانة: أمي قالتلي الرئيس السيسي ابن بلد .. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 11:28 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عبد الخالق صلاح
قدم صابر محمد، نجل المسنة «أم صابر» التي قابلها الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية بعزبة الهجانة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية مطالب والدته المسنة.

موضحا أن الرئيس السيسي وجه بتوفير العلاج لوالدته، وتتلقى العلاج حاليا في مستشفى الجلاء العسكري. 

وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية «الحياة»؛ عن تقديره لتوجيه الرئيس السيسي، : « ربنا يباركله، ويجازيه خير .. والدتي قالتلي إن الرئيس ابن بلد وشبهنا». 

وأشار صابر، أن والدته كانت تتحدث مع الرئيس بطبيعية وتلقائية شديدة، ومتحدثا عن التطويرات التي تشهدها المنطقة التي يعيش فيها قال: «تغيرت تماما، بعد تهميشها لفترات طويلة».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد أمس الجمعة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة أسفل كوبري الجيش بطريق السويس، لمتابعة الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذا شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.

وصادف تواجد إحدى المواطنات من الباعة المتجولين، حيث أمر الرئيس السيسي بتوفير أحد المحال لها لممارسة نشاطها وكذلك علاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.
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