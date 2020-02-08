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رياضة

الأهلي يخاطب وزير الرياضة بـ إقامة مباراة صن داونز فى إستاد القاهرة

السبت 08/فبراير/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن النادي الأهلي أنه سيخاطب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وعمرو الجنايني رئيس إتحاد الكرة المحلي للتواصل مع الجهات الأمنية لإقامة صن داونز بطل جنوب إفريقيا في ذهاب دور الـ8 بدوري رابطة الأبطال يوم 29 فبراير الجاري باستاد القاهرة.

وقال الأهلي أن الخطاب يأتي في إطار الدعم المستمر من كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للفرق المصرية ومساندتها في المحافل القارية،وأيضًا تأكيدًا من إدارة النادي على رغبتها في المزيد من التعاون مع كافة الجهات القائمة على تنظيم المباريات، وعلى رأسها الأمن، الذي يبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية، والشركة الإفريقية المنوطة بتأمين المباريات، وشركة «تذكرتي» الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي. كما أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال.

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