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أخبار البلد

أبرز تصريحات الرئيس السيسى في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي بـ أديس أبابا

السبت 08/فبراير/2020 - 11:33 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك » جانبا من كلمته في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا ومنطقة الساحل بأديس أبابا.

وجاءت أبرز التصريحات كالتالى:

-الأزمة الليبية تمر بمرحلة حرجة تزيد من تعقيدها وتحمل تداعيات أمنية غاية في الخطورة.

-الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل يحتم علينا العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل.

- التدخلات الخارجية المعروفة في الشأن الليبي جلبت تهديدات لا يتوقف أثرها عند حدود الدولة الليبية.

-الاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بالآلاف سيمتد أثره خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها.

-من المؤسف أن التوافق الدولى الذي رأيناه في برلين قد تم انتهاكه من قبل الأطراف الإقليمية المعروفة.
 
- لن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة.
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