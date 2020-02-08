أبرز تصريحات الرئيس السيسى في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي بـ أديس أبابا

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك » جانبا من كلمته في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا ومنطقة الساحل بأديس أبابا.

وجاءت أبرز التصريحات كالتالى:





-الأزمة الليبية تمر بمرحلة حرجة تزيد من تعقيدها وتحمل تداعيات أمنية غاية في الخطورة.





-الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل يحتم علينا العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل.





- التدخلات الخارجية المعروفة في الشأن الليبي جلبت تهديدات لا يتوقف أثرها عند حدود الدولة الليبية.





-الاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بالآلاف سيمتد أثره خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها.





-من المؤسف أن التوافق الدولى الذي رأيناه في برلين قد تم انتهاكه من قبل الأطراف الإقليمية المعروفة.

- لن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة.