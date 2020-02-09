شاهد.. صور انتظام طابور الصباح بإحدى مدارس إدارة المقطم التعليمية

أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن جميع مدارس المحافظة استقبلت اليوم الطلاب في أول يوم في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020.





وقال عطية: إن جميع المدارس تشهد الآن طابور الصباح وسط التزام كامل من الطلبة والمعلمين في الحضور.





وأشار عطية إلى أن هناك تعليمات لجميع مديري المديريات التعليمية، تشدد على أن يتوجهوا بأنفسهم للمدارس ويتابعوا انتظام الدراسة على أرض الواقع بدلا من الجلوس في المكاتب والمتابعة عن بعد.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد اللقطات الأولي التي تكشف أجواء الدقائق الأولي بعد عودة الطلاب للمدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني، حيث يقف الطلاب والمعلمون طابور الصباح في مدارس إدارة الخليفة والمقطم التعليمية بمحافظة القاهرة، وتحديدا بمدرسة الدكتور عبدالله شحاتة الابتدائية.





وقد أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها أصدرت تعليمات للمديريات التعليمية توصي بمتابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة الطلاب من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة.





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها أصدرت كذلك تعليمات توصي المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات لإعداد خطط لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف الدوريات الراكبة، لتوفير المناخ الآمن للطلاب طوال فترة الدراسة.