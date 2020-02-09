بتوجيهات الرئيس.. وزيرة الصحة تطلق قافلة علاجية شاملة لأهالي عزبة الهجانة

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات لتقديم الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان، لأهالي عزبة الهجانة، والتي تستمر لمدة 3 أيام متتالية من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.





تأتي هذه القافلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير " حياة كريمة" للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وذلك عقب زيارة سيادته التفقدية أول أمس لمنطقة عزبة الهجانة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القافلة تتكون من 58 فردًا من الطاقم الطبي، وتحتوي على 17 عيادة طبية منها 3 عيادات أطفال، وعيادتان لكل تخصص من تخصصات العظام والنساء والأنف والأذن، وعيادة لكل من الرمد والأسنان والمسالك والجلدية والجراحة، ومعامل دم وطفيليات، إضافة إلى صيدلية متحركة، وعربة للتسجيل الطبي، ووحدة لاستطلاع الرأي وأخرى للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر.





وأضاف مجاهد، أن سيارتين لتنظيم الأسرة انضمتا للقافلة الطبية، لافتًا إلى أنه يتم عقد ندوات توعوية صحية على هامش القافلة الطبية للتوعية بالأمراض المعدية، وختان الإناث وأضرار الزواج المبكر والعنف ضد المرأة والصحة الإنجابية والعناية بالمسنين، وأمراض الغدة الدرقية والتبول اللاإرادي وشلل الأطفال والسكر.





وأكد على توافر 120 صنفًا من الأدوية تغطي كافة الأمراض، مشيرًا إلى توفير سيارتي إسعاف لنقل المواطنين لمستشفى منشية البكري لعمل أشعة الرنين والدوبلار والمقطعية، وإعادتهم مرة أخرى بالمجان.



