جامعة سوهاج تكرم المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم

كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم، ولاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بمنحه درع الجامعة خلال مشاركته في إيقاد "شعلة" الأسبوع الأول للجامعات المصرية إيذانًا ببدء انطلاق الفعاليات، الذي تنظمه جامعة سوهاج خلال الفترة من 8-14 فبراير الجاري، بمشاركة 12 جامعة حكومية.





وصرح أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي للجامعة، ورئيس اللجنة الإعلامية، بأن التكريم يأتي في إطار تقدير الجامعة للرموز الرياضية التي تسهم بشكل مباشر في تنمية الوعي بأهمية الرياضة لدى الشباب من فئة شباب الجامعات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بجيل الشباب وتنشئته رياضيًا وبدنيًا ونفسيًا ليصبح قادر على المنافسة عالميًا وفقًا لرؤية مصر 2030.





من جانبه، أعرب الكابتن ربيع ياسين عن سعادته البالغة بالتكريم متوجهًا بالشكر للدكتور أحمد عزيز على ما لمسه من إنجازات كبيرة محققة بالحرم الجامعي الجديد والقديم، مبديًا انبهاره بحفل افتتاح فعاليات الأسبوع الذي نال على إعجاب الشعب السوهاجي بأكمله.





حضر التكريم الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية المجتمع، والدكتور أحمد جلال الأمين المساعد للجامعة.