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سكرتير الأمم المتحدة يطلب مشاركة المجتمع المدنى الاستجابة في مبادرة إسكات الأسلحة

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:42 م
سكرتير عام الأمم
سكرتير عام الأمم المتحدة
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ريهام فيكتور

قال أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة إن المشاكل الأمنية منبثقة عن التغير المناخى وبالتالى لا بد من مقاومة التغير المناخي الذي يرتفع درجتين ونصف.


وأضاف  أنطونيو جوتيريش من خلال الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي تعقد في إطار القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين أن هناك قطاعات أساسية لم تلتزم  بتحقيق الجهود الكافية  للحد من التغيرات المناخية.


وأشار سكرتير عام الأمم المتحدة إلى أن كل الجهود تهدف لحماية افريقيا لتتعافى من الأزمات وإعادة تشييد البناء بشكل جيد، مشيرا إلى أنه  يشيد  بعمل القيادات الأفريقية فى مواجهة التغير المناخي.


وتابع سكرتير عام الأمم المتحدة أنه من الضرورى على الرغم من كل خيبات الأمل أن نعمل من اجل النجاح لكي تحصل أفريقيا على الدعم التى هي بحاجة إليه.

 

وطلب سكرتير عام الأمم المتحدة من المجتمع المدنى الاستجابة بسرعة وكرامة فيما يتعلق بمبادرة إسكات الأسلحة، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي نعمل معا لإنجاحها تستهدف تحقيق السلام بمختلف الوسائل، منوها إلى المجتمع الأفريقى يلعب دورا أساسيا لمساندة السودان ومؤسساته مؤكدا أنه  حان الوقت للدعم الكامل لجهود مكافحة الإرهاب.

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