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مرأة

قبل ما يرجع المدرسة.. قدمي لأولادك هذه الأطعمة لتنشيط الذاكرة

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:20 م
تنشيط الذاكرة
تنشيط الذاكرة
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حياة عبد العزيز
نحتاج من وقت لآخر أن نتناول الأطعمة التي تساعد على تنشيط الذاكرة، لتحسين صحة الدماغ، ولاسيما قبل عودة المدرسة يجب أن تقدم الأمهات أطعمة صحية حتى تساعد الطلاب على تنشيط الذاكرة وقت الاستذكار.

تعرف على الأطعمة الصحية وفقًا لموقع "harvard".


الخضروات المورقة
 الخضروات الورقية مثل اللفت ، السبانخ ، الكرنب والبروكلي غنية بالمواد المغذية، تساعد في تنشيط الذاكرة، فهي تحتوي على عدة عناصر غذائية مثل فيتامين ك ، لوتين ، حمض الفوليك، تشير الأبحاث إلى أن هذه الأطعمة النباتية قد تساعد في إبطاء التراجع المعرفي، وتساعد الطلاب في تحفيز الذاكرة وتنشيطها.

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الأسماك 

 تعتبر الأسماك الدهنية من المصادر الوفيرة لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهي دهون صحية غير مشبعة مرتبطة بمستويات الدم، ينصح الاطباء وفقًا للموقع بتجهيز وجبة الاسماك مرتين او ثلاثة في الاسبوع الواحد، فهي تساعد على تنشيط الذاكرة. 

المكسرات 
 المكسرات هي مصدر للبروتين والدهون الصحية ، ونوع واحد من الجوز على وجه الخصوص قد ينشط الذاكرة، كما يحتوي الجوز على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3 والتي تسمى حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، مما يساعد على خفض ضغط الدم وحماية الشرايين، ويعتبر هذا جيد لكل من القلب والدماغ.

القرنبيط 

يحتوي القرنبيط على عناصر غذائية مفيدة لصحة الدماغ وتنشيط الذاكرة، وينصح الأطباء بتناولها باستمرار.
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