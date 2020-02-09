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أخبار البلد

وزيرة التضامن تشهد افتتاح مستشفى "الناس" بشبرا الخيمة

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:37 م
نفين القباج وزيرة
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
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محمد عبد المنعم

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج اليوم الأحد افتتاح مستشفى الناس بشبرا الخيمة بحضور عدد من الوزراء والفنانين وعدد من قيادات المجتمع المدني.
 
وقالت القباج إن المستشفى يحتوي على عدد كبير من العيادات الخارجية، وغرف عمليات جراحية وعناية مركزة، مشيدة ببناء هذا الصرح وما بذل فيه من جهد تميز بالإخلاص واتباع الأساليب العلمية.

وقالت إن الحكومة تركز على الاستثمار في البشر، وبناء مجتمع صحي منتج، وأن الوزارة تهتم بصحة المواطن كحق أساسي حتى يستطيع خدمة بلده كما يليق بها، منوهة أن المجتمع المدني المصري له رصيد كبير في تقديم الخدمات الصحية.
 
وأضافت القباج أن الوزارة تقدم كل الدعم للمجتمع المدني، خاصة بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل مع المجتمع المدني، لافتة إلى أن الجمعيات الأهلية الحالية يقودها حاليا شباب مفعم بالحماس والعطاء، ويعرف كيفية الحفاظ على الموارد وإدارة العمل.
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