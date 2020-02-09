وزيرة التضامن تشهد افتتاح مستشفى "الناس" بشبرا الخيمة





شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج اليوم الأحد افتتاح مستشفى الناس بشبرا الخيمة بحضور عدد من الوزراء والفنانين وعدد من قيادات المجتمع المدني.



وقالت القباج إن المستشفى يحتوي على عدد كبير من العيادات الخارجية، وغرف عمليات جراحية وعناية مركزة، مشيدة ببناء هذا الصرح وما بذل فيه من جهد تميز بالإخلاص واتباع الأساليب العلمية.



وقالت إن الحكومة تركز على الاستثمار في البشر، وبناء مجتمع صحي منتج، وأن الوزارة تهتم بصحة المواطن كحق أساسي حتى يستطيع خدمة بلده كما يليق بها، منوهة أن المجتمع المدني المصري له رصيد كبير في تقديم الخدمات الصحية.