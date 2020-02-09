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محافظات

ضمن أعمال الموجة 15 بقنا .. استرداد 100 فدان أراض أملاك دولة وإزالة 9 حالات تعد على الزراعة

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:15 م
استرداد 100 فدان
استرداد 100 فدان أراضى أملاك دولة
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي- محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، نجحت في استرداد 100 فدان من خلال إزالة حالتيّ تعدي علي أراضى أملاك الدولة، وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا.

وأضاف محافظ قنا، بأن الحملة نجحت أيضا في إزالة 9 حالات تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة حوالي 18010 متر مربع. 

و أكد محافظ قنا، عدم التهاون في التعديات علي الأراضي الزراعية حفاظًا علي الرقعة الزراعية، موجهًا مسئولي الوحدات المحلية بالإزالة الفورية لأي تعديات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. 

و أشار محافظ قنا، إلى استمرار أعمال الموجة 15لإزالة كافة التعديات على أراضي املاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين علي أراضي الدولة وغير راغبون في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.

واضاف محافظ قنا، بأن اجمالي عدد الحالات التي تم ازالتها منذ بدء الموجة 15 لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة وحتي الآن بلغت 20 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 294 فدان و8 قراريط و18 سهم، بالإضافة إلى إزالة 75 حالة تعدي بالمباني بمساحة 54843 متر مربع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.


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ضمن أعمال الموجة 15 بقنا .. استرداد 100 فدان أراض أملاك دولة وإزالة 9 حالات تعد على الزراعة
ضمن أعمال الموجة 15 بقنا .. استرداد 100 فدان أراض أملاك دولة وإزالة 9 حالات تعد على الزراعة
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