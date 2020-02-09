هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة أسباجتي بالكبدة وسلطة ذرة وبقلاوة خضرا

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".
ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
مقادير مكرونة بالكبدة
نصف كيلو مكرونة سباجيتي مسلوقة
نصف كيلو كبدة مكعبات صغيرة
بصلة مبشورة ناعم
1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 و نصف ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم
ربع لتر عصير طماطم
ملح فلفل أسود
كمون بابريكا
كزبرة جافة ناعمة
أوراق شبت للتزيين
طريقة عمل مكرونة بالكبدة:
* يشوح البصل والثوم والفلفل الحار في الزيت على النار
* تضاف الكبدة التوابل والملح والفلفل الأسود
* يضاف عصير الطماطم ويقلب كل الخليط
* تضاف المكرونة المسلوقة ويقلب كل الخليط وتغرف وتزين وتقدم .
طريقة عمل سلطة الذرة الصفراء لزينب مصطفى
مقادير سلطة الذرة الصفراء
ذرة صفراء
فلفل ألوان
بصل
خيار
ليمون
زيت زيتون
خل
ملح فلفل اسود
طريقة عمل سلطة الذرة الصفراء
* قطعي الخضروات قطع صغيرة واخلطيها مع الذرة الصفراء
* اخلطي الليمون مع زيت الزيتون والخل والملح والفلفل
* ضيفي الصوص إلى الخضروات و قدميها طازجة
طريقة عمل بقلاوة تركية خضراء لشيف غادة التلي
مقادير بقلاوة تركية خضرا
عجينة جلاش
300 جرام فسدق مجروش
ثلث كوب سمنة
لون طعام اخضر
ماء ورد
شربات
فسدق
طريقة عمل بقلاوة تركية خضرا
* ذوبي السمنة ثم ضيفي عليها اللون الاخضر وقلبيهم جدا
* ضيفي اللون على جزء من الشربات
* افردي طبقات الجلاش ثم ادهنها بالسمنة الملونة
* ادهنيها بالشربات الملون لثبات اللون الاخضر في الجلاش
* لوني الفسدق باللون الاخضر ثم ضيفي ماء الورد واحشي الجلاش به
* لفي الجلاش على شكل رول ثم قطعيه الى قطع صغيرة
* ضعيه في صنية الفرن واتركيه حتى تمام النضج ثم اسقيه بالشربات الملون وقدميه