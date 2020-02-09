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توك شو

برومو فيلم «البوصلة».. قريبا|شاهد

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:04 م
فيلم «البوصلة»
فيلم «البوصلة»
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قسم التوك شو
ينشر موقع «صدى البلد» الإخباري برومو فيلم «البوصلة» الذي يتم إذاعته قريبا في وسائل الإعلام، ويتضمن الفيلم الأحداث التي شهدتها ثورة 25 يناير ومطالب الشعب المصري، وذلك من خلال عددا من الخبراء والسياسيين والإعلاميين.

قال محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي إن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية هو شعار يترجم كافة أحلام المصريين.

من جانبه أشار الإعلامي المعتز بالله عبد الفتاح إلى أن خروج المصريين بأعداد كبيرة بعد 25 يناير يعبر عن رغبة والاستفادة من مكاسب الثورة بسرعة.

كما أوضح الإعلامي يوسف الحسيني أن أي شخص يرى مصر لم يحدث بها شئ او إختلاف الآن يقول له "أنت لم ترى مصر قبل 25 يناير".
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