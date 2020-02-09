عزف مقطوعة في الجولدن جلوب.. تكريم هاني شنودة عن مشواره الفني

كرم المنتج ريتشارد الحاج، الموسيقار القدير هاني شنودة، عن مشواره الكبير ونجاحاته، اليوم الأحد، كونه قامة فنية كبيرة ساهم في إحداث نقلة بالموسيقى من خلال ألحانه، وكان آخرها عزف مقطوعته الموسيقية "لونجا 79" أثناء حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب".

عقب التكريم عقد "شنوده" ندوة صحفية شارك فيها الحضور بالحديث عن أهم وأبرز المحطات في حياته وعن علاقته بالمطرب عبدالحليم حافظ، وعمرو دياب، وعادل إمام، وسيتم منح "شنودة" درع تكريم.

وعزف "شنودة" عددًا من المقطوعات الموسيقية الشهيرة له أثناء حفل التكريم.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من التكريمات التي يحضر لها المنتج ريتشارد الحاج لأبرز وأهم القامات في الموسيقى والغناء ستكون بشكل دوري، شهريًا، تقديرًا منه لعدد من الرموز الذين يستحقون التكريم.