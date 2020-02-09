مقتل وإصابة 31 شخصا في حادث سير وسط روسيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 29 آخرون، في حادث تصادم حافلة ركاب وعربة شحن في مقاطعة كيميروفو وسط روسيا.



وقالت شرطة المرور الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم /الأحد/ - إن 29 شخصا تقدموا بطلبات للمساعدة الطبية، والعمل جار لتحديد مدى خطورة إصاباتهم.