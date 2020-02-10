شاهد.. مشجع اسمعلاوي من ذوي الاحتياجات الخاصة يحمل حفيده فى مباراة الزمالك

رصدت عدسة صدي البلد، تواجد مشجع من كبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة المنتمي لنادي الاسماعيلي فى ارض الملعب .





وظهر ذلك المشجع وهو جالس على كرسي متحرك ويحمل حفيدته الصغيرة فى العمر وهي ترتدي تيشيرت نادي الاسماعيلي.





وتغلب فريق الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما لى استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.





تقدم باهر المحمدى فى الدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء وتعادل فى الدقيقة 61 يوسف أوباما وأضاف الهدف الثاني للزمالك محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 66.





ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك اليوم.





المركز الأول: النادي الأهلي برصيد نقطة 39 نقطة





المركز الثاني: نادي المقاولون العرب برصيد 32 نقطة





المركز الثالث: نادي الزمالك برصيد 31 نقطة





المركز الرابع : نادي الاتحاد برصيد 27 نقطة