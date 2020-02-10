طريقة عمل باذنجان محشي بالدجاج

باذنجان محشي بالدجاج من الأطباق الجديدةو الغير تقليدية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.
مقادير باذنجان محشي بالدجاج
باذنجان
زيت زيتون
ملح
فلفل أسود
جبنة موتزاريلا
صدور دجاج
زبادي
ثوم مفروم
بابريكا
صلصة طماطم
بيض
لبن
بقسماط
دقيق
طريقة تحضير باذنجان محشي بالدجاج
* يقشر جزء من قشر الباذنجان ويقسم جزأين بالطول ويفرغ من القلب
* يقلب في الدقيق
* يرش بالملح والفلفل الأسود
* يفرم في الكبة البصل والثوم
* يبعد جزء من الخليط
* يشوح الخليط في الزيت على النار
* يضاف مكعب المرقة
* يفرم قلب الباذنجان مع البابريكا والملح والفلفل الأسود والحار
* يفرم لحم صدور الدجاج ويشوح مع خليط البصل على النار ثم يضاف الفلفل الألوان وتتبل بالملح والفلفل والبابريكا
* يشوح باقي خليط البصل والثوم في الزيت على النار
* يخلط الباذنجان في البن والبيض ثم يوضع في البقسماط ثم يقلى في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي
* ثم يضاف الخلطة ويحشى بها الدجاج ثم يضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم.
مقادير باذنجان محشي بالدجاج
باذنجان
زيت زيتون
ملح
فلفل أسود
جبنة موتزاريلا
صدور دجاج
زبادي
ثوم مفروم
بابريكا
صلصة طماطم
بيض
لبن
بقسماط
دقيق
طريقة تحضير باذنجان محشي بالدجاج
* يقشر جزء من قشر الباذنجان ويقسم جزأين بالطول ويفرغ من القلب
* يقلب في الدقيق
* يرش بالملح والفلفل الأسود
* يفرم في الكبة البصل والثوم
* يبعد جزء من الخليط
* يشوح الخليط في الزيت على النار
* يضاف مكعب المرقة
* يفرم قلب الباذنجان مع البابريكا والملح والفلفل الأسود والحار
* يفرم لحم صدور الدجاج ويشوح مع خليط البصل على النار ثم يضاف الفلفل الألوان وتتبل بالملح والفلفل والبابريكا
* يشوح باقي خليط البصل والثوم في الزيت على النار
* يخلط الباذنجان في البن والبيض ثم يوضع في البقسماط ثم يقلى في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي
* ثم يضاف الخلطة ويحشى بها الدجاج ثم يضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم.