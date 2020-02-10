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أخبار العالم

تحذير خطير من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:07 ص
تحذير خطير من منظمة
تحذير خطير من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا
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دعاء أبوهشيمة
حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن وتيرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال المسؤول الأممي في تغريدة على "تويتر": "هناك حالات مثيرة للقلق لانتشار "2019nCoV" (فيروس كورونا الجديد) بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا إلى الصين".

وأضاف أن "اكتشاف عدد صغير من الحالات قد يشير إلى انتقال للعدوى على نطاق أوسع في بلدان أخرى. باختصار، ما نراه قد لا يكون سوى رأس الجبل الجليدي".

وعلى الرغم من أن وتيرة انتشار الوباء خارج الصين تبدو بطيئة إلى حد ما، إلا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذر من أن هذه الوتيرة يمكن أن تتسارع.

وقال إن "هدفنا لا يزال احتواء (الفيروس)، لكن يجب على جميع البلدان استخدام الفرصة، التي أوجدتها استراتيجية الاحتواء للاستعداد لاحتمال وصول الفيروس".

وأعلنت بكين الاثنين أن فيروس "كورونا" الجديد، حصد حتى اليوم أرواح 908 أشخاص في الصين ، بينما تخطى عدد المصابين بالوباء 40 ألف شخص.

وقد تم تسجيل حالتي وفاة فقط بالفيروس خارج الصين حتى الآن، إحداهما في هونج كونج والأخرى في الفلبين، في حين زاد عدد المصابين (خارج الصين) عن 350 شخصا يتوزعون على حوالي 30 دولة وإقليما.

وقد ظهر الفيروس في أواخر ديسمبر الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر، وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.
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