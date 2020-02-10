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أخبار العالم

تخلى عن هدف سعوا إليه طويلا.. ترامب يصدم الجمهوريين بـ مشروع الموازنة الجديد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:53 ص
الرئيس الامريكي دونالد
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأحد، بأن مشروع الموازنة الذي سيكشف البيت الأبيض عنه، اليوم الإثنين، سيتخلى عن هدف سعى إليه الجمهوريون طويلا ألا وهو سد العجز في الميزانية الفيدرالية خلال عقد.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن وثائق عمل داخلية أن الهدف الجديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب في مشروع الموازنة الجديدة هو سد العجز في الميزانية الفدرالية بحلول العام 2035 بدلًا من العام 2030.

ولطالما أكدت إدارة ترامب عزمها على القضاء خلال عشر سنوات على العجز في الميزانية الفدرالية، لكنّ الرئيس الجمهوري بدا مؤخّرًا غير مهتمّ بالسيطرة على عجز الموازنة، بحسب الصحيفة.

وهذا العجز الذي فاقمته إجراءات لتحفيز النمو مثل خفض الضرائب على الشركات وتخفيف الأعباء الضريبية عن الطبقات الميسورة، يتوقّع أن يصل إلى ألف و15 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020.

وبحسب "واشنطن بوست" فإن مشروع الموازنة ينص على إنفاق ملياري دولار لمواصلة بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، بينها أجزاء بطول 645 كيلومترا جديدًا سيتم تشييدها بحلول نهاية العام الجاري.

وترامب، المرشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، تعهد السبت في تغريدة على تويتر عدم المس بميزانية الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
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