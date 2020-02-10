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أخبار العالم

بريطانيا ترفع حالة تفشي كورونا إلى الخطير

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
رفعت السلطات البريطانية، اليوم الاثنين، حالة تفشي وباء كورونا في البلاد إلى المستوى الخطير والوشيك.

وأعلنت الصين اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في ضحايا فيروس كورونا، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، ليرتفع عدد الوفيات إلى 908 حالات، بالإضافة لاثنين آخرين خارج الصين.

وقالت وزارة الصحة الصينية إنها اكتشفت إصابة 3062 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي المصابين في البر الرئيسي الصيني إلى 40171.

ورغم زيادة عدد الإصابات، لكن ذلك يحدث بوتيرة أقل، مما يعطي مؤشرا إلى فعالية أساليب الوقاية التي تتبعها بكين مثل فرض حجر صحي بشكل صارم.
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