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محلل اقتصادي: فيروس كورونا وراء انخفاض أسعار النفط والغاز.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:35 ص
محلل اقتصادى
محلل اقتصادى
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ريهام فيكتور

قال محمد نجم المحلل الاقتصادي، إن مصر تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019، مشيرا إلى أن الموقف الاقتصادى العالمى حين ذاك كان فى غاية الخطورة وبالتالي أثر على الوضع الإفريقي ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.


وأضاف محمد نجم من خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن الاتفاقية التجارية بين أمريكا والصين أثرت بشكل ملحوظ على إفريقيا، مؤكدا أن حصة إفريقيا من احتياطي المعادن 30% حول العالم، بنفس الوقت الصين لا تمتلك مواد خام كافية فبالتالى تقوم باستيرادها من الدول الإفريقية.


مشيرا إلى أن الحرب التجارية فى الصين أثرت على النمو الاقتصادي لها، مؤكدا أن استهلاك الصين واستيرادها للمواد الخام والطبيعية أصبح أقل.


وأكد المحلل الاقتصادي أن أزمة فيروس كورونا أدى إلى نقص أسعار النفط والغاز ومعظم السلع الغذائية وأغلب الموارد الطبيعية أسعارها انخفضت بشكل كبير جدا بالصين.

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