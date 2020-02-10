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أخبار البلد

لرفع الطاقة الاستيعابية.. إنشاء مبنى بمطار سفنكس يتسع لـ1.2 مليون راكب

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:55 ص
مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي
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نورهان خفاجي

بدأت وزارة الطيران المدني في تنفيذ خطة تطوير مطار سفنكس الدولي، عن طريق إنشاء مبنى ركاب جديد بجانب المبني الحالي، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات.


وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إن خطة تطوير مبنى الركاب بمطار سفنكس الدولي تشمل إضافة مبني جديد بسعة 600 راكب في الساعة، لتصل طاقته الاستيعابية إلى حوالي ألف راكب في الساعة بإجمالي 1.2 مليون راكب سنويا ، حيث من المقرر أن يستقبل العديد من الرحلات الجوية المنتظمة والشارتر خلال الفترة المستقبلية.


الجدير بالذكر، أن مطار سفنكس الدولى قد تم افتتاحه منتصف العام الماضى،حيث يتميز بالموقع الجغرافي نظرًا لوقوعه قرب محافظات القاهرة والجيزة والمناطق الأثرية،كما يمكن استخدامه لسياحة اليوم الواحد.


وبدء مطار سفنكس الدولي في ديسمبر الماضي، استقبال أولى الرحلات الدولية لشركة "فلاى جوردن" القادمة من الأردن ، وعلى متنها ١٠٤ ركاب في تشغيل خط جديد بين الاردن ومحافظة الجيزة .


ويخدم مطار سفنكس الدولى، منطقة الجيزة والهرم وأكتوبر ومحافظات بنى سويف والفيوم حيث  يبعد 12 كيلومترا عن منطقة الأهرامات، كما يسهم وجود المطار قرب المزارات السياحية فى القاهرة فى تنشيط سياحة اليوم الواحد.


وتقدر مساحة مباني مطار سفنكس الدولي الإجمالية،  حوالي 26 ألف متر، بتكلفة إنشائية حوالي 300 مليون جنيه، ويخدم مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية والغربية، ويقع بالقرب من المتحف المصري الكبير بمنطقة أهرامات الجيزة، لخدمة المناطق السياحية بالقاهرة باستقباله رحلات الشارتر.

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