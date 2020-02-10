من شوربة العدس إلى ثلاجة الخير.. الدمايطة يحاربون البرد بـ «جبر الخواطر».. صور

يقول مصطفي التابعي مدير جمعية بداية خير والمشهرة عام 2017، وصاحب الفكرة، إن الفكرة أعجبته عندما أرسل اليه أحد أصدقائه صورة لعربة لتوزيع شوربة العدس بأحد الولايات بأمريكا كل يوم جمعة في أحد الشوارع، ويتسابق المصريون على تناولها للتدفئة من برودة الطقس فعجبته الفكرة وتمنى تنفيذها بمصر.





وبعد ايام فوجئ بتنفيذها بمحافظة الشرقية، وعلى الفور اجتمع بالشباب من أبناء الجمعية وعرض عليهم الفكرة فلقيت إعجابهم وقرروا تنفيذها وبالفعل نفذوها وقاموا بالتجهيز بأحد منازل المتطوعين وتوزيعها بشكل دورى ومستمر على المواطنين بالشوارع.





أول دار للمسنين والمتشردين





تعد "دار الملك" هى أول دار خيرية تنشأ في دمياط منذ قرابة الشهر لايواء المتشردين من المسنين بدمياط وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية لهم

وتوفير جو من الاهتمام لهولاء المسنين.





قد استطاع مجموعة من الشباب من أبناء محافظة دمياط إنشاء جمعية خيرية تتبع للتضامن الاجتماعى متنوعة الأهداف وأهم أهدافها توفير مسكن للمشردين والمسنين بالمجان بمحافظة دمياط وتم تجهيزه بأفضل الخدمات وتم إنشاؤه بالجهود الذاتية.

من جانبها صرحت منى سراج المسئولة عن الدار لـ"صدى البلد" أن جمعية "خير دمياط" مشهرة برقم 493 لعام 2010 تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى وخلال 6 أشهر تم بناء وتشطيب مركز الملك وهو أول دار رعاية وإيواء للمسنين من الرجال والنساء.

وأشارت "سراج" إلى أن الجمعية قائمة على الجهود الذاتية وتبرع وإحسان أهل دمياط بعد أسبوع من ترخيص الدار استطاع فريق الإنقاذ التحدث مع 36 حالة فى مناطق مختلفة واستضاف أربع حالات أعمارهم 73-65-44-20 وتم إعادة حالتين لأهاليهم فى سوهاج والبحيرة.

وأوضحت أن جمعية خير دمياط انطلاقا من رؤيتها لشوارع بلا مستضعفين وإيمانا بأهمية رعاية الفئات الضعف وضرورة المشاركة المجتمعية في احتوائهم قامت ببناء دار الملك لرعاية المشردين الكبار بلا مأوي وهوا يسع ب 50 نزيلا كمرحلة أولى ، المبني على مساحة ٣٠٠ متر بسعة ٥٠ نزيل ( طابق للرجال - طابق للنساء).

عيادات طبية مجانية





فكر مجموعة من الأطباء الشباب بإنشاء مستوصف خيري يتردد عليه يوميا العشرات من المرضى الذى يعانون من الانتظار بطابور المستشفيات الحكومية ويعانون من ضيق الحال الذى لايسمح لهم بالكشف في العيادات الخاصة.





تم تنفيذ الفكرة بنجاح بمساعدة اهالى الزرقا بمحافظة دمياط وايضا عددمن شباب المتطوعين وبالفعل اصبح هذا المستوصف الخيري يستقبل يوميا العشرات من الحالات المرضية في مختلف التخصصات ويقدم لهم الخدمة الطبية دون مقابل بل يقوم بتوفير بعض الادوية لهم بالتنسيق مع بعض رجال الخير من المتبرعين.





جبر الخاطر والأطباق الغذائية الاقتصادية

مبادرة أطلقها عدد من الشباب من ابناء محافظة دمياط عبر صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك لتخفيف العب على المواطن البسيط واستجاب عدد كبير من أصحاب محلات السوبر ماركت ومحالات الفاكهة لمبادرة كان قد اطلق عدد من شباب محافظة دمياط هشتاج بعنوان جبر الخواطر والتى تهدف إلى تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية خاصة منتجات الألبان والبقالة في محال البقالة، حتى يتيح للمواطنين غير القادرين شراء كافة المنتجات بأسعار أقل من المعروض حتى ولو كانت أقل في الكمية والوزن.