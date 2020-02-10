من شوربة العدس إلى ثلاجة الخير.. الدمايطة يحاربون البرد بـ «جبر الخواطر».. صور

شباب دمياطي أراد التمرد على غلاء المعيشة، وفكروا في طرق مختلفة لمساعدة الأسر المحتاجة ،لرفع العبء عن كاهل تلك الأسر ومساعدتها بشكل لائق دون التسبب في أي حرج أو جرح للمشاعر.
البداية عندما قام شباب متفرقون، كل على حدة، بتنفيذ فكرة خيرية لمساعدة الأسر التى بحاجة الى مساعدة، منهم من نفذ فكرة "ثلاجة الخير، ومنهم من أنشأ أول دار لرعاية المتشردين من المسنين، ومنهم من نفذ فكرة توزيع شوربة عدس على العمال والمواطنين المارين بالميادين العامة والشوارع الرئيسية والمترددين على المستشفيات لتدفئتهم من برودة الطقس، ومنهم من أنشأ مجمع عيادات طبية متخصصة في العديد من التخصصات الطبية والكشف على المواطنين بالمجان، واخر تلك المبادرات الانسانية هي جبر الخواطر والخاصة ببيع المواد الغذائية كالجبن والفاكهة بأسعار في متناول الجميع وعمل اطباق اقتصادية بسعر مناسب".
ثلاجة الخير
فكرة تم تنفيذها في الكثير من محافظات مصر وتمنى عدد من فتيات مدينة الزرقا التابعة لمحافظة دمياط تنفيذها بمدينتهم وبالفعل نفذوا أول ثلاجة بالزرقا.
وهى عبارة عن ثلاجة بها الكثير من الأنواع المختلفة من الأطعمة والمشروبات تقدم بالمجان للمحتاج سواء من الشباب العاملين باليومية في الورش والمحال أو الأسر الاكثر احتياجا ولا تملك قوت يومها.
ثلاجة الخير أصبح يتردد عليها المحتاجين من أبناء الزرقا ويتوافدون على الثلاجة للحصول على وجبة تشبع جوعهم، وهناك كثير من الشباب من المتغربين وممن يعملون باليومية يحرصون على تناول وجبة الغداء من التلاجة، فاليومية التى يحصلون عليها لا تكفي شراء طعام ومصاريف أسرهم.
شوربة عدس
مبادرة أطلقها مجموعة من الشباب واهتمت بـ توزيع وجبة شوربة العدس الدافئة على المواطنين بدمياط مع العيش والسلطة، دون أن تفرق بين المواطنين فيتناولها المواطن الدمياطي أيا كان فقيرا أو غنيا، والمار أمام "عربة التدفئة" كما يطلقون عليها يحصل علي تلك الوجبة الدسمة للتدفئة من برودة الطقس الشديدة.
لا تقتصر وجبة العدس على التدفئة فقط، لكن كثيرين يجدونها حلا سريعا للتغلب على الجوع بسبب متاعب العمل في الشتاء، حيث ينتابهم الجوع نهارا لتكون الوجبة حلا سريعا للعائد من عمله.
يقول مصطفي التابعي مدير جمعية بداية خير والمشهرة عام 2017، وصاحب الفكرة، إن الفكرة أعجبته عندما أرسل اليه أحد أصدقائه صورة لعربة لتوزيع شوربة العدس بأحد الولايات بأمريكا كل يوم جمعة في أحد الشوارع، ويتسابق المصريون على تناولها للتدفئة من برودة الطقس فعجبته الفكرة وتمنى تنفيذها بمصر.
وبعد ايام فوجئ بتنفيذها بمحافظة الشرقية، وعلى الفور اجتمع بالشباب من أبناء الجمعية وعرض عليهم الفكرة فلقيت إعجابهم وقرروا تنفيذها وبالفعل نفذوها وقاموا بالتجهيز بأحد منازل المتطوعين وتوزيعها بشكل دورى ومستمر على المواطنين بالشوارع.
أول دار للمسنين والمتشردين
تعد "دار الملك" هى أول دار خيرية تنشأ في دمياط منذ قرابة الشهر لايواء المتشردين من المسنين بدمياط وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية لهم
وتوفير جو من الاهتمام لهولاء المسنين.
قد استطاع مجموعة من الشباب من أبناء محافظة دمياط إنشاء جمعية خيرية تتبع للتضامن الاجتماعى متنوعة الأهداف وأهم أهدافها توفير مسكن للمشردين والمسنين بالمجان بمحافظة دمياط وتم تجهيزه بأفضل الخدمات وتم إنشاؤه بالجهود الذاتية.
من جانبها صرحت منى سراج المسئولة عن الدار لـ"صدى البلد" أن جمعية "خير دمياط" مشهرة برقم 493 لعام 2010 تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى وخلال 6 أشهر تم بناء وتشطيب مركز الملك وهو أول دار رعاية وإيواء للمسنين من الرجال والنساء.
وأشارت "سراج" إلى أن الجمعية قائمة على الجهود الذاتية وتبرع وإحسان أهل دمياط بعد أسبوع من ترخيص الدار استطاع فريق الإنقاذ التحدث مع 36 حالة فى مناطق مختلفة واستضاف أربع حالات أعمارهم 73-65-44-20 وتم إعادة حالتين لأهاليهم فى سوهاج والبحيرة.
وأوضحت أن جمعية خير دمياط انطلاقا من رؤيتها لشوارع بلا مستضعفين وإيمانا بأهمية رعاية الفئات الضعف وضرورة المشاركة المجتمعية في احتوائهم قامت ببناء دار الملك لرعاية المشردين الكبار بلا مأوي وهوا يسع ب 50 نزيلا كمرحلة أولى، المبني على مساحة ٣٠٠ متر بسعة ٥٠ نزيل ( طابق للرجال - طابق للنساء).
عيادات طبية مجانية
فكر مجموعة من الأطباء الشباب بإنشاء مستوصف خيري يتردد عليه يوميا العشرات من المرضى الذى يعانون من الانتظار بطابور المستشفيات الحكومية ويعانون من ضيق الحال الذى لايسمح لهم بالكشف في العيادات الخاصة.
تم تنفيذ الفكرة بنجاح بمساعدة اهالى الزرقا بمحافظة دمياط وايضا عددمن شباب المتطوعين وبالفعل اصبح هذا المستوصف الخيري يستقبل يوميا العشرات من الحالات المرضية في مختلف التخصصات ويقدم لهم الخدمة الطبية دون مقابل بل يقوم بتوفير بعض الادوية لهم بالتنسيق مع بعض رجال الخير من المتبرعين.
جبر الخاطر والأطباق الغذائية الاقتصادية
مبادرة أطلقها عدد من الشباب من ابناء محافظة دمياط عبر صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك لتخفيف العب على المواطن البسيط واستجاب عدد كبير من أصحاب محلات السوبر ماركت ومحالات الفاكهة لمبادرة كان قد اطلق عدد من شباب محافظة دمياط هشتاج بعنوان جبر الخواطر والتى تهدف إلى تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية خاصة منتجات الألبان والبقالة في محال البقالة، حتى يتيح للمواطنين غير القادرين شراء كافة المنتجات بأسعار أقل من المعروض حتى ولو كانت أقل في الكمية والوزن.
ودشن الشباب عبر صفحاتهم وجروبات التواصل الاجتماعى فيس بوك الحملة والدعوة لعمل أطباق من الألبان وأنواع مختلفة من الأطعمة التى تباع بمحال البقالة كالجبن واللانش والحلاوة الطحينية والمربي وغيرهم بأسعار منخفضة، وفي متناول أيدى المواطن البسيط، حيث إن أغلب المنتجات الغذائية المعروضة أسعار الأطباق لا تقل عن 10 جنيهات للطبق الواحد والمبادرة تدعو أن يكون سعر الطبق من 2 إلى 3 جنيهات حتى يتمكن المواطن من شراء احتياجاته وكذلك اطباق مشكلةمن الفواكه سعر الطبق 10 جنيهات فقط.
قال حمدى وهدان أحد الشباب الذين أطلقوا الحملة بدمياط من خلال جروب دمياطى، إن الفكرة جاءت بعد أن شاهد الكثير من المواطنين ممن لديهم اطفال يحتاجون الي تلك المواد الغذائية ونظرا لارتفاع اسعارها واسعار المعيشة بشكل عام يفشل الاب في توفيرها لابنائه.
وأضاف أن الفكرة ليست فكرته وحده بل شاهد الكثير من الشباب دشنوا هشتاج جبر الخواطر والدعوة لتلك المبادرة سواء من خلال صفحاتهم علي فيس بوك او من خلال جروبات التواصل الاجتماعى التى تضم مئات الالاف من الدمايطة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التجار وأصحاب محال البقالة لتلك المبادرة الإنسانية في المقام الأول، وقاموا بعرض منتجات غذائية بأسعار رمزية دون جرح لمشاعر المواطنين وهى لفتة إنسانية تحسب للدمايطة.