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فن

ليلة "حزلقوم" الأخيرة في الرياض تحقق أعلى الإيرادات في الموسم

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:25 م
حزلقوم
حزلقوم
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آيه عاطف
يعود نجم الكوميديا احمد مكى غدا الثلاثاء إلى القاهرة بعد انتهاء عرض مسرحيته الأولي حزلقوم من انتاج كايرو شو، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن تحقيق احدث عروض كايرو شو مسرحية " حزلقوم "، اول امس السبت في اخر ليلة عرض لها أعلي معدل إيرادات منذ انطلاق موسم الرياض لعرض الأعمال المسرحية على الإطلاق.

وأكد مصدر مسؤول بكايرو شو المنتجة للمسرحية ان ذلك يعد انجازا يضاف لسجل المسرح المصري، كما يعكس علاقة الود والمحبة الدائمة من الجمهور السعودي المتميز للفن المصري .

مسرحية حزلقوم الأشراف الفني لمجدي الهواري ومن إخراج كريم سامي، ويشارك أحمد مكي البطولة نخبة من نجوم الكوميديا علي رأسهم بيومي فؤاد، محمد سلام،  سليمان عيد، ميرنا جميل.
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