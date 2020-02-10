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منوعات

دراسة: فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل لـ 24 يوما

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:59 م
فيروس كورونا - أرشيفية
فيروس كورونا - أرشيفية
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أ ش أ
توصلت دراسة جديدة إلى أن فترة حضانة فيروس كورونا المستجد في جسم الإنسان قد تصل إلى 24 يوما في حالات نادرة، وهي فترة أطول من التي كان متعارفا عليها، والتي تُقدّر بـ14 يوما فقط كحد أقصى، فيما شُخّصت حالة جديدة في الصين، لم تُظهر أعراض الإصابة لـ17 يوما، على أنها مصابة بالفيروس، الأمر الذي قد يؤكد زيادة فترة الحضانة عن تلك المتعارف عليها.

وخلصت الدراسة، التي أجراها العالم الصيني الشهير تشونج نانشان، الذي يرأس لجنة الخبراء المكلفة من الحكومة الصينية للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلى أن متوسط فترة الحضانة للفيروس هي 3 أيام، وهي فترة أقل من التي قدّرها العلماء سابقا (2ر5 يوما)، فيما قد تمتد تلك الفترة إلى 24 يوما في حالات نادرة، حسبما نقلت صحيفة "شاينا ديلي" الصينية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج الدراسة قد تُستخدم لإرشاد السلطات الصحية فيما يخص تدابير الحجر الصحي التي تستهدف المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وكانت الفترة المتعارف عليها سابقا بين العلماء كحد أقصى لحضانة الفيروس في جسم الإنسان هي 14 يوما، وهي التي استندت إليها السلطات الصحية في عدة بلدان في تطبيق الحجر الصحي.

ووفقا لـ"شاينا ديلي"، فقد استندت الدراسة إلى عينة من 1099 مريضا بفيروس كورونا المستجد اختيروا من 552 مشفى في مختلف أنحاء البلاد.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية إن حالة في مدينة هينان الصينية، لم تُظهر أي أعراض للإصابة بكورونا على مدى 17 يوما خضعت فيها للحجر الصحي، شُخَّصت مؤخرا على أنها مصابة بالفيروس، وهو ما يؤكد أن فترة الحضانة قد تتجاوز فترة الـ14 يوما.

ووفقا لآخر الإحصاءات، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 40 ألف شخص حول العالم، بينما توفي 910 أشخاص جراء إصابتهم.
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